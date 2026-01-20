Avcılar\'da Otomobil Bahçeye Asılı Kaldı

Avcılar'da kontrolden çıkarak bir binanın bahçesinde asılı kalan otomobil itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Gümüşpala Mahallesi Mercan Sokak'ta otomobiliyle seyreden İ.K. (75), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, bir binanın bahçesine girerek burada asılı kaldı.
Kazada sürücü İ.K. hafif şekilde yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıdı.
Otomobil itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.
