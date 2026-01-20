Avcılar'da sokak ortasında şiddet: Kadına tekme tokat saldırdı - Son Dakika
Avcılar'da sokak ortasında şiddet: Kadına tekme tokat saldırdı

Avcılar'da sokak ortasında şiddet: Kadına tekme tokat saldırdı
20.01.2026 10:29
Avcılar\'da sokak ortasında şiddet: Kadına tekme tokat saldırdı
Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir çift arasında çıkan tartışmada kadın darbedildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi, ancak darbedilen kadın şikayetçi olmadı.

AVCILAR'da bir kişi, tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat darbetti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerini görünce sarıldı. Kadının darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 18 Ocak'ta gece saatlerinde Cihangir Mahallesi Boncuk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda yürüyen çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadına tokat atan kişi, birkaç adım attıktan sonra geri dönerek tekme attı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

DARBEDİLEN KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kadının sokakta darbedildiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören çift, aralarında bir sorun olmadığını, darp ve yaralanma olayının yaşanmadığını söyleyerek birbirine sarıldı. Kadının şikayetçi olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA

