Son Dakika Haberleri: Avcılar'da vatandaşlar gece de parklarda toplandı
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Avcılar'da vatandaşlar gece de parklarda toplandı

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem korkusu nedeniyle çok sayıda kişi gece de parklarda toplandı.

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem korkusu nedeniyle çok sayıda kişi gece de parklarda toplandı.

Avcılar'da yüzlerce kişi evlerine girmeyerek gece geç saatlere kadar dışarıda kalmayı tercih etti.

Merkez Mahallesi'nde oturan 86 yaşındaki Hatice Çetinkaya, deprem korkusu nedeniyle kalmak istemediği evden kızı tarafından dışarı çıkarılıp Öğretmen Hakkı Doğan Parkı'na getirildi. Çetinkaya, parkta kızının yere serdiği yatakta yattı.

Parkta çadır kurarak yatanlar da bulunuyor.

Atatürk Parkı'nda gelen bir aile, evdeki iki muhabbet kuşunu da kafesleri ile birlikte getirdi.

Öte yandan, Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi Çayır Sokak'taki 5 katlı binanın bazı kolonlarında çatlaklar görüldüğü iddiası üzerine belediyeye bilgi verilirken, görevliler yarın yapılacak incelemeye kadar içeriye girmenin riskli olabileceğini bildirdi. Bunun üzerine binada oturanlar geceyi parkta geçirdi.

Avcılar'da vatandaşlar gece de parklarda toplandı

Çetinkaya, İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:21 Kaynak: DHA
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