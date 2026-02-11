Avcılar\'da Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

AVCILAR'da bir evde ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangında binanın içi yoğun dumanla kaplandı. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekipler binada duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenen üç kişiye ise ayakta müdahale edildi.

Gümüşpala Mahallesi Asri Sokak'ta bulunan dört katlı bir binanın bahçe katındaki dairede iddiaya göre ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Yanan yemekten yayılan duman kısa sürede üst katlara kadar ulaştı. Duman nedeniyle panik olan bina sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye durumu kontrol altına alarak, binada duman tahliyesi yaptı. Yangın sırasında dumandan etkilenen üç kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.