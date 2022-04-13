AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ - Son Dakika
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AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ

13.04.2022 12:00

AVCILAR'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan ve yerine site inşa edilen alandaki 60 yıllık olduğu belirtilen çam ağacının kesilmesi tepkiye neden oldu.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan ve yerine site inşa edilen alandaki 60 yıllık olduğu belirtilen çam ağacının kesilmesi tepkiye neden oldu.

Kentsel dönüşüm kapsamında Avcılar'daki Merkez, Ambarlı, Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir ve Gümüşpala Mahallesi'nde sahiplerinin anlaştığı eski yapılar yıktırılırken, yerlerine 4 veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla mevcut binalardaki kadar katlı binalar yaptırılıyor. Yıkım çalışmaları sırasında zarar gören 'Oksijen deposu' konumundaki ağaçların yerine başka yerlerde yenilerinin dikilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'ta bulunan iki katlı binanın geçen yıl yıktırılmasına ve yerine alt tarafında işyerleri bulunan 4 katlı bina yapılmasına karar verildi. Sahibi binayı boşaltırken, geçen süre içerisinde içinde kullanılabilecek tüm malzemeler söküldü. Kepçelerin vurulmasından sonra bu yıl aralıklarla bahçedeki ağaçlardan üç tanesini Avcılar Belediyesi ekipleri gelerek başka yere dikilmek götürdü. İnşaat için temel kazılırken, bahçenin kenarında bulunan çevrede oturanların 60 yıllık olduğunu belirttiği çam ağacının kesilmesine karar verildi. Çağrılan Avcılar Belediyesi ekipleri aşağıdan yukarıya doğru vinç ile ulaştıkları çamın dallarını kestikten sonra ağacı testere ile doğradı.

"AĞACIMIZ KESİLDİ ORADA YÜZLERCE KUŞ YAŞARDI"

Ağacın kesilmesi çevrede oturanları üzdü. Hızla yükselen inşaatın hemen yanında çalıştığı işyeri bulunan Abdülkerim Alan, "Ağacımız kesildi. Orada yüzlerce kuş yaşardı. Yazık oldu" dedi.

AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ
AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YIKIM SIRASINDA AĞAÇ KESİMİNE TEPKİ - Son Dakika


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