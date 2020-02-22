Avcılar'da züccaciye dükkanı önünde silahlı saldırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da züccaciye dükkanı önünde silahlı saldırı - Son Dakika

Avcılar'da züccaciye dükkanı önünde silahlı saldırı

6 saat önce

AVCILAR'da bir sitenin altında bulunan züccaciye dükkanının önünde bir kişi ile tartışan dükkan sahibi silahlı saldırıya uğradı.

AVCILAR'da bir sitenin altında bulunan züccaciye dükkanının önünde bir kişi ile tartışan dükkan sahibi silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan dükkan sahibi Hamza A., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 15.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi'nde bulunan züccaciye dükkanı önünde meydana geldi. Dükkan sahibi Hamza A. ile bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile silahını çeken kişi, Hamza A. 'yı bacağından vurdu ve ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Hamza A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak bulunan delilleri muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Avcılar'da züccaciye dükkanı önünde silahlı saldırı

Faruk Nafiz, Tahtakale, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:06 Kaynak: DHA
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