Avcılar'daki baltalı kavga kamerada - Son Dakika

Avcılar'daki baltalı kavga kamerada
18.10.2020 17:32
AVCILAR'da komşular arasında çıkan ve iki kişinin yaralandığı baltalı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
AVCILAR'da komşular arasında çıkan ve iki kişinin yaralandığı baltalı kavga
, güvenlik kamerasına yansıdı.
Yeşilkent Mahallesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında park tartışması yüzünden meydana gelen komşular arasındaki kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ikisi sopalı biri baltalı olmak üzere üç kişi tarafından darp edilen bir kişinin yere düştüğü görüldü. Baltalı kişinin, baltanın ters tarafıyla sert darbeler indirdiği ve saldırganlara yumruklarıyla karşılık veren bir başkasına da aynı şekilde toplu halde saldırdıkları yer aldı.
- İstanbul
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