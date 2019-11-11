Son Dakika Haberleri: AVCILAR'DAKİ İHMAL İDDİASI: KADININ ÖLDÜĞÜ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Son Dakika Güncel AVCILAR'DAKİ İHMAL İDDİASI: KADININ ÖLDÜĞÜ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'DAKİ İHMAL İDDİASI: KADININ ÖLDÜĞÜ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

6 saat önce

AVCILAR'daki Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nda bir kadının hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AVCILAR'DAKİ İHMAL İDDİASI: KADININ ÖLDÜĞÜ OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

AVCILAR'daki Ispartakule Kapalı Semt Pazarı'nda bir kadının hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Avcılar Ispartakule'de 23 Ekim'de meydana geldi. Yapımı henüz tamamlanmadan açıldığı belirtilen kapalı semt pazarına alışverişe gelen Devlet Arkan (40),  pazar girişinde ayağının kayması sonucu, korkuluk olmayan duvardan yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Ağır yaralanan kadın,  ambulansla kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Devlet Arkan için Ispartakule Bizimevler-5 Tahsin Gerekli Camii'nde kılınan namaz ardından cenazesi Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi'ne götürülerek, burada toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Devlet Arkan'ın ölümü ile sonuçlanan ve ihmal iddialarının ortaya atılmasına neden olan pazarın olaydan bir hafta önce tamamlanmadan açıldığı öne sürülmüştü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yanındaki kişi ile konuşan Arkan'ın güvenlik şeridi çekilen alana düştüğü görülüyor. Talihsiz kadın düştükten sonra bazı görevlilerin aynı yere kiremit ve kalaslar koyarak önlem almıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Olay günü çekilen görüntüler


Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:00 Kaynak: DHA
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