Avcılar'daki oto galeriden 3 otomobil çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

İstanbul Avcılar'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Polis ekipleri, 9 Mart'ta Tahtakale Mahallesi'ndeki bir oto galeriden 3 otomobil ve bir miktar paranın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Olay yerindeki incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Çalınan otomobillerden 2'si de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin çaldığı diğer otomobili bulma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
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