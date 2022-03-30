Avcılar'daki oto galeriden 3 otomobil çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Avcılar'daki oto galeriden 3 otomobil çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

30.03.2022 16:57
Avcılar'daki oto galeriden 3 otomobil çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İstanbul Avcılar'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Avcılar'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Polis ekipleri, 9 Mart'ta Tahtakale Mahallesi'ndeki bir oto galeriden 3 otomobil ve bir miktar paranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olay yerindeki incelemeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Çalınan otomobillerden 2'si de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin çaldığı diğer otomobili bulma çalışmaları devam ediyor.

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Otomobil, Avcılar, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'daki oto galeriden 3 otomobil çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar'daki oto galeriden 3 otomobil çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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