Avelo Airlines Sınır Dışı Uçuşları Durduruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avelo Airlines Sınır Dışı Uçuşları Durduruyor

08.01.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avelo Airlines, DHS için göçmen sınır dışı uçuşlarını durduracağını açıkladı, Mesa üssü kapanacak.

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kenti merkezli hava yolu şirketi Avelo Airlines, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) için sürdürdüğü göçmen sınır dışı uçuşlarını durduracağını bildirdi.

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, DHS için gözaltına alınan göçmenlerin sınır dışı uçuşlarını yürüten Avelo Airlines'tan açıklama yapıldı.

Avelo Airlines Sözcüsü Courtney Goff, şirketin ticari uçuşlara odaklanacağını ve Arizona'daki "Mesa Gateway" havalimanındaki üssünün 27 Ocak'ta kapatılacağını bildirdi.

Sınır dışı uçuşlarının tam olarak ne zaman durdurulacağına ilişkin detay paylaşmayan Goff, "(Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza uçuşları) Kısa vadeli fayda sağladı ancak nihayetinde operasyonel karmaşıklığı ve maliyetlerini aşacak kadar tutarlı ve öngörülebilir bir gelir sağlamadı." dedi.

Söz konusu kararın, şirkete yönelik aylardır süren yoğun eleştirilerin ardından gelmesi dikkati çekti.

Avelo geçen sene gözaltına alınan göçmenleri taşımaya başlamıştı

Avelo Nisan 2025'te yapılan anlaşma kapsamında, gözaltına alınan göçmenleri, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Dairesinin hava operasyonları için stratejik bir bölge olan Mesa'dan taşımaya başlamıştı.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Andrew Levy, söz konusu anlaşmanın "finansal gerekçeler" nedeniyle yapıldığını savunmuş, "Bunun hassas ve karmaşık bir konu olduğunun farkındayız." ifadesini kullanmıştı.

Anlaşmanın ardından şirket, çok sayıda yolcu, sendika, siyasetçi ve aktivistin protestosuyla karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Göçmen, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avelo Airlines Sınır Dışı Uçuşları Durduruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:26:29. #7.11#
SON DAKİKA: Avelo Airlines Sınır Dışı Uçuşları Durduruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.