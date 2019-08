AVİM'den "Otuz Yıllık Soykırım" kitabı değerlendirmesi

Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), İsrailli tarihçiler Benny Morris ve Dror Ze'evi tarafından kaleme alınan "Otuz Yıllık Soykırım: Türkiye'nin Hristiyan Azınlıkları İmhası 1894-1924" kitabının "olağanüstü biçimde tek taraflı" olduğunu belirtti.

AVİM tarafından yayımlanan "Kitap Değerlendirmesi: Otuz Yıllık" başlıklı yazıda, İsrailli yazarların tarihi konulara tek taraflı, kusurlu ve ön yargılı yaklaştığı ifade edilerek, kitabın çarpıtılmış bir çalışma olduğu vurgulandı.

Yazıda, "Otuz Yıllık Soykırım" kitabının özenli ve dengeli bir çalışma olmadığının altı çizilerek, "Birçok önemli olayı ve yazarların tezi ile çelişen kaynakları dikkate almayan, belli olayların ve kaynakların dikkatlice seçilmiş şekilde sıralandığı ön yargılı bir anlatıdır." ifadesi kullanıldı.

1915 olayları konusundaki kitabın kusurlu ve kaynak açısından "olağanüstü biçimde tek-taraflı" olduğu belirtilen değerlendirme yazısında, Talat Paşa'nın, Ermenilerin yaşayacakları zorlukları engelleme çabalarının göz ardı edildiği vurgulandı.

Yazıda, Ermenilerin korunmasına yönelik tedbirlerin görmezden gelindiği, Ermenilere kötü muameleden dolayı 69 kişinin idam edilmesine ve birçok kişinin aynı suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmış olması gerçeğine kitapta hiç yer verilmediği aktarıldı.

AVİM'in kitap hakkındaki değerlendirme yazısında, İsrailli yazarların kullandıkları kaynakları "cımbızla seçtikleri" ve tek taraflı iddiaları ispatlamaya çalıştıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrailli yazarların anlatılarının Osmanlı döneminde yaşanan olaylara dair bilimsel bir analiz olmaktan uzak olduğu vurgulanan yazıda, kitapta sunulan referansların birçoğunun sadece "vitrin süsü" olarak kullanıldığı ve yazarların iddiaları ile çeliştiği kaydedildi.

"Otuz Yıllık Soykırım" kitabı

İsrailli tarihçiler Benny Morris ve Dror Ze'evi tarafından kaleme alınan "The Thirty-Year Genocide: Turkey's Destruction of Its Christian Minorities 1894-1924" (Otuz Yıllık Soykırım: Türkiye'nin Hristiyan Azınlıklarını İmhası 1894-1924) isimli kitap, Harvard Üniversitesi Yayınevinden 24 Nisan'da piyasaya çıkmış, kitap yazarlarının tarihi olayları tek taraflı ve ön yargılı değerlendirdiği yorumları tartışma yaratmıştı.