Avis, engelli bireylere ilk yardım eğitimi verdi - Son Dakika
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Avis, engelli bireylere ilk yardım eğitimi verdi

6 saat önce

Avis'in İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği'yle yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi "Aynı Dili Konuşuyoruz" ile işitme engelli bireylere ilk yardım eğitimi verildi.

Avis, engelli bireylere ilk yardım eğitimi verdi, System.String[]

Avis'in İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği'yle yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi "Aynı Dili Konuşuyoruz" ile işitme engelli bireylere ilk yardım eğitimi verildi.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre şirket engelli bireylere özel düzenlediği faaliyetlere devam ediyor.

Avis Türkiye, "Aynı Dili Konuşuyoruz" sosyal sorumluluk projesi ile işitme engelli bireylere yönelik hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olması ve ilk yardıma her an ihtiyaç duyulabileceği gerçeğinden yola çıkan Avis, Otokoç Otomotiv Genel Müdürlüğü'nde İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ve Koç Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi (KUİYEM) desteği ile işitme engelli bireylere ilk yardım eğitimi verdi.

Eğitimin sonunda katılım belgesinin yanı sıra günün anlam ve önemini taşıyan ilk yardım setleri hediye edildi.

Avis saha çalışanlarının Türk İşaret Dili eğitimine tabi tutulduğu projede eşit şartlarda tüketici hakları sağlanarak toplumsal yaşama katkı engellilik bilincine vurgu yaparak farkındalık yaratmak hedefleniyor.


Avis'in 3 yıldır yürüttüğü proje, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği'nin düzenlediği zirvede, Eşitsizliklerin Azaltılması kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:28 Kaynak: AA
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