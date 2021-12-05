AVM'de iki grubun kavgasında masa ve sandalyeler havada uçuştu - Son Dakika

Bolu'da D100 Karayolu Paşaköy mevkiindeki bir AVM'de bulunan alkollü mekanda, müşteriler ile işyeri sahibi arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından alışveriş merkezinden ayrılan müşteriler daha kalabalık şekilde geri geldi.

MASA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Polis ekiplerinin de bulunduğu alanda işyeri sahibi ile bir süre konuşan grup, daha sonra tekme ve yumruklarla şahsa saldırdı. Alışveriş merkezinde bulunan sandalye ve masalarla birbirlerini darp eden grubu polis ekipleri güçlükle ayırdı. Savaş alanına dönen alışveriş merkezindeki kavga anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

KAVGA KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde alışveriş merkezine kalabalık şekilde gelen grubun masada oturan işyeri sahibi ile bir süre konuştuktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdığı ve polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.