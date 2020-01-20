AVM'de yangında söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVM'de yangında söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

AVM'de yangında söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor

6 saat önce

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü.

AVM'de yangında söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor, System.String[]

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, AVM büyük hasar gördü.


Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:29 Kaynak: DHA
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