AVM OTOPARKINDAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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AVM OTOPARKINDAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA

20.05.2022 09:31

GAZİANTEP'te, alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, alışveriş merkezinin otoparkından motosiklet çalan ve güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Polisi arayan kimliği belirsiz kişi, alışveriş merkezinin otoparkına bıraktığı motosikletinin çalındığını ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Polis incelemesinde motosikletin, B.Ç. ve F.K. tarafından çalındığı belirlendi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, motosiklet ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. ve F.K., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'hırsızlık' suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.

AVM OTOPARKINDAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA
AVM OTOPARKINDAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA
AVM OTOPARKINDAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA
AVM OTOPARKINDAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA

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AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada AVM otoparkından motosiklet çalan hırsızlar kamerada GAZİANTEP - Alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikleti çalan 2 zanlı tutuklandı GAZİANTEP - Alışveriş merkezinin otoparkındaki motosikleti çalan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVM OTOPARKINDAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: AVM OTOPARKINDAN MOTOSİKLET HIRSIZLIĞINA 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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