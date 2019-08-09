Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konsey Toplantısı

Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleriyle son beş ayda ticaret hacmini yüzde 5 ve sanayisini yüzde 20 oranında büyüttüğünü belirterek, "Avrasya entegrasyonu, Kırgızistan'ın dış ekonomik politikasının önceliğidir.

Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev, Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üye ülkeleriyle son beş ayda ticaret hacmini yüzde 5 ve sanayisini yüzde 20 oranında büyüttüğünü belirterek, "Avrasya entegrasyonu, Kırgızistan'ın dış ekonomik politikasının önceliğidir." ifadesini kullandı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Başbakanı Abılgaziyev'in ev sahipliğinde Çolpon-Ata kentindeki Ruh Ordo adlı Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde, "Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konsey Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Belarus Başbakanı Sergey Rumas, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Tigran Sarkisyan katıldı.

Abılgaziyev, konuk başbakanları karşıladı ve toplantının açılış konuşmasını yaptı.

Kırgızistan'ın AEB'ye üye olmasının ardından ticaret, ekonomi ve sosyal alanlarda olumlu sonuçlar elde ettiğini belirten Abılgaziyev, Avrasya entegrasyon fikrinin ortaya çıkışının 25. ve Avrasya Ekonomik Birliğinin 5. kuruluş yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Abılgaziyev, konuşmasında şunları kaydetti:

"Birlik içinde gümrük, sağlık ve bitki sağlığı kontrollerinin kaldırılması nedeniyle ekonominin gelişimini teşvik etmek için yeni koşullar ortaya çıkmıştır. Mal ve hizmetlerin hareketi önünde engeller kalkmıştır. Yerli girişimcilerimiz birliğin ortak pazarında aktif bir şekilde rekabet etme fırsatını yakalamıştır. Kırgızistan, Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleriyle son beş ayda ticaret hacmini yüzde 5 ve sanayisini yüzde 20 oranında büyüttü. Avrasya entegrasyonu, Kırgızistan'ın dış ekonomik politikasının önceliğidir."

Toplantıda bazı kararlara imza atıldı

AEB Hükümetlerarası Konsey Dönem Başkanlığı'nı yürüten Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın başkanlığındaki toplantıda, katılımcı ülkeler birliğin dijitalleşme etkinliklerin uygulanması, endüstriyel ve ticaret iş birliği ile alkol piyasası düzenlemesi alanlarındaki etkileşime yönelik konuları ele aldı.

Toplantının sonunda, birlik üyesi ülkeler arasında veri ve elektronik belge alışverişi öngören iş planının ve "Avrasya endüstriyel iş birliği ağı, taşeronluk ve teknoloji transferi" başlıklı projenin yürürlüğe girmesine ilişkin kararlara imza atıldı.

Hükümet başkanlarınca gümrük birliği toprakları üzerinden tehlikeli atıkların sınır ötesi taşınmasına izin verilmesine ilişkin anlaşma onaylandı. Birlik üyesi ülkeler arasında ithalat gümrük vergisi miktarlarının dağıtılmasına ilişkin talimat da verildi.

Kırgızistan AEB'ye 2015'te üye olmuştu

Rusya, Kazakistan ve Belarus liderleri, ülkelerinin yoğun ekonomik entegrasyonu için AEB'nin kuruluşuna ilişkin anlaşmayı Mayıs 2014'te imzalamıştı.

Birlik üyeleri arasında mal, hizmet, sermaye ve işgücü dolaşımının serbest hale gelmesini hedefleyen AEB'nin kuruluşuna ilişkin anlaşma, 1 Ocak 2015'ten itibaren yürürlüğe girmişti.

AEB'ye üye olmak için başvuru kararını 11 Nisan 2011'de alan Kırgızistan, birliğe 8 Mayıs 2015'te Rusya'nın başkenti Moskova'da resmen üye olmuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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