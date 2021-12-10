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Avrasya Ekonomik Birliği, "Kovid-19 salgını ve karşılıklı ticaret" gündemiyle toplandı - Son Dakika

Avrasya Ekonomik Birliği, "Kovid-19 salgını ve karşılıklı ticaret" gündemiyle toplandı

10.12.2021 15:04
Avrasya Ekonomik Birliği, "Kovid-19 salgını ve karşılıklı ticaret" gündemiyle toplandı

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi, karşılıklı ticaret ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmeler konusunda liderler düzeyinde toplandı.

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi, karşılıklı ticaret ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmeler konusunda liderler düzeyinde toplandı.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, AEB ülkeleri arasındaki temasların, salgına rağmen güçlendiğini belirterek, "Salgın ve küresel piyasalardaki zor koşullara rağmen AEB içindeki etkileşim çok verimli şekilde gelişiyor." dedi.

AEB genelindeki mevzuatları geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden Putin, "Ülkelerimizin ekonomi bakanlıkları, malların ve iş gücünün serbest dolaşımının önündeki engellerin belirlenmesi ve kaldırılması için etkin şekilde çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın, AEB bölgesindeki mal ve hizmetlerin şeffaflığını sağlamak için çeşitli tekliflerde bulunacağını belirterek, söz konusu teklifler sayesinde yasa dışı ticaretle mücadele, vergi gelirlerini artırma ve iş dünyası nezdinde rekabetin artması konularında ilerleme sağlanabileceğini dile getirdi.

Lukaşenko, Batı'nın yaptırımlarına dikkati çekti

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Batı ülkelerinin Belarus'a yönelik yaptırımlar uyguladığına işaret ederek, "Belarus'a karşı 5 paket yaptırım uygulandı. 6'ncı ve 7'nci paket de hazırlanıyor. Ne kadar daha yaptırımın uygulanacağı bilinmiyor. Belarus'u boğmak ve sadece yönetimi değiştirmek için değil ülkedeki devlet sistemini değiştirmek için ekonomik baskıdır." diye konuştu.

AEB'in faaliyetlerine de değinen Lukaşenko, bazı zorluklara rağmen Birliğin ortak pazarlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da AEB'in iç piyasalarının geliştirilmesi gerektiğini söyleyerek, "AEB alanındaki dijital teknolojilerle ilgili projelerin oluşturulmasında Ermenistan'ın potansiyeline ihtiyaç duyulacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, AEB kapsamında atılan adımlarla ilgili bilgi vererek, "Yıl içinde bazı önemli belgeler onaylandı. Bunların arasında AEB ülkelerinin sanayi alanındaki iş birliğiyle ilgili 2025'e kadar temel yönleri kapsayan belgedir." dedi.

Tokayev, 2021-2023 döneminde ulaştırma politikasının ana yönlerinin uygulanmasıyla ilgili eylem planının da onaylandığını kaydetti.

cumhurbaşkanı, Ermenistan, Belarus, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya Ekonomik Birliği, 'Kovid-19 salgını ve karşılıklı ticaret' gündemiyle toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrasya Ekonomik Birliği, "Kovid-19 salgını ve karşılıklı ticaret" gündemiyle toplandı - Son Dakika
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