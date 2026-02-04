Avro Bölgesi'nde Enflasyon Düşüşte - Son Dakika
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Düşüşte

04.02.2026 14:18
Avro Bölgesi'nde ocak ayı enflasyonu yıllık yüzde 1,7'ye gerileyerek piyasayı düşündürdü.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,7'ye indi. Enflasyon, ocakta aylık bazda ise eksi yüzde 0,5 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ocakta yıllık bazda yüzde 1,7 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ocakta enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,2 ile hizmetler sektöründe gerçekleşti. Bunu, yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi. Aynı dönemde enerji ürünlerinde ise fiyatlar yüzde 4,1 geriledi.

Enflasyon ocakta geçen yılın aynı ayına göre, Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 2,5 seviyesinde ölçüldü.???????

Avrupa Merkez Bankasının Avro Bölgesi enflasyon hedefi de yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

