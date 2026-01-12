Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor

12.01.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi ocakta 4,4 puan artarak eksi 1,8'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yılın ilk ayında, 4,4 puan artarak eksi 1,8'e yükseldi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ocak ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, Aralık 2025'te eksi 6,2 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 4,4 puanlık artışla eksi 1,8'e yükseldi. Endekse ilişkin beklenti, ocakta eksi 4,9'a yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 4,8'den 10'a yükseldi.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 16,5'ten eksi 13'e ulaştı.

Sentix'in açıklamasında, "Yatırımcılar, yılın başında Avro Bölgesi'nin ekonomik görünümü hakkında daha iyimser. Almanya'da, yılın başında ufukta küçük bir umut ışığı var." ifadeleri yer aldı.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekonomide toparlanma sürecinin genel olarak yavaş ve henüz önemli bir ivme göstermediğini belirterek, "Bu nedenle, yatırımcı güvenindeki bu iyileşmeye rağmen Avro Bölgesi'ndeki ekonomi için henüz genel bir tehlike geçti diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Hussy, Avro Bölgesi ve özellikle Alman ekonomisinin yapısal zorluklarla mücadele etmeye devam etse de dipten çıkma işaretleri gösterdiğini belirtti.

Yatırımcı güveni anketi, 8-10 Ocak'ta 1091 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ocakta 6,3 puanlık artışla eksi 16,4 puana çıktı. Endeksin Ağustos 2025'ten beri en yüksek seviyesine yükselmesi dikkati çekti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 41,8 puandan eksi 36 puana yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu Yatmadan önce çamaşır yıkadı, sabah uyandığında kör oldu
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul’da Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Zeytinburnu’nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı Zeytinburnu'nda korkutan anlar: Siteye bırakılan kargo paketi patladı

15:32
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta İşte fiyatı
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 15:52:52. #7.11#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.