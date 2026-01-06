Avro Bölgesi PMI Aralık'ta Düştü - Son Dakika
Ekonomi

Avro Bölgesi PMI Aralık'ta Düştü

06.01.2026 15:23
Avro Bölgesi'nde bileşik PMI, aralık ayında 51,5 puana gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine düştü.

Avro Bölgesi'nde aralık ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5 puana gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin aralık ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, kasımda 52,8 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, aralıkta 51,5'e düştü. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde kasımda 53,6 olan hizmet sektörü PMI da aralıkta son 3 ayın en düşük seviyesi olan 52,4'e geriledi.

Piyasa beklentileri, aralıkta bileşik PMI'ın 51,9, hizmet PMI'ın 52,6 olması yönündeydi.???????

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
