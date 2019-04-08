Avrupa Birliği Bmw, Vw ve Daimler'e Bir Soruşturma Daha Açtı

Avrupa Birliği
Komisyonu, Temiz Emisyon Teknolojilerinin Gelişimini Geciktirmek için BMW, Daimler ve VW'nin Birlikte Hareket Ettiğini Düşünüyor.
Avrupa Birliği BMW, Daimler ve VW'nin temiz emisyon teknolojisi konusunda bir araya geldiğine inanıyor ve Üreticiler yıllık gelirlerinin yüzde 10'una kadar para cezasına çarptırılabilirler.
Avrupa Komisyonu BMW, Daimler ve Volkswagen
'in temiz emisyon teknolojisini geciktirmek için birlikte çalıştığına inanıyor. Geçtiğimiz sonbaharda AB
Komisyonu, otomobil üreticilerinin emisyonları azaltma teknolojisinin geliştirilmesi konusundaki rekabeti kısıtlayarak AB tekelcilik kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek için resmi bir soruşturma başlattı.
Bunun anlamı AB, bu üç Alman otomobil üreticisinin tekelcilik kurallarını ihlal etmekle birlikte; daha yüksek emisyona yol açtıkları ve tüketicilerin çevreyi çok daha fazla tüketmeyen araçlar almalarına engel olmakla suçluyor.
Özellikle Komisyon, BMW, Daimler ve VW'nin AdBlue dozlama stratejilerini koordine ettiğine ve Otto Parçacık Filtrelerinin kullanımını geciktirdiğine inanıyor. AdBlue, dizel binek otomobillerinden kaynaklanan zararlı azot oksit emisyonlarını azaltmayı amaçlayan bir üründür. Komisyon, üç üreticinin 2006 ve 2014 yılları arasında AdBlue tüketimini sınırladığına ve daha da fazla zararlı emisyonlara yol açtığına inanıyor. Ayrıca, BMW, Daimler ve VW'nin, 2009-2014 yılları arasındaki modellerde benzinli binek araçlarının egzozundan kaynaklanan partikül emisyonlarını azaltmak üzere olan Otto Partikül Filtrelerini kullanmaktan kaçınmak için birlikte çalıştıklarından şüpheleniyorlar.
Geçtiğimiz yıllarda VW'nin Dieselgate – Dizel Skandalı" ile ortalık sallanmıştı. Milyonlarca dolar ceza ödemek zorunda kalan otomobil devleri şimdi de Avrupa Birliği Kıskacında. Görünen o ki dizel emisyonlarını düşürecek teknolojileri geliştirmekte zorlanan üreticiler, çareyi şimdide elektrikli yada hibrit otomobillere dönüşte bulabilir.
Son dönemde giderek artan elektrikli otomobil yatırımları da aslında bunun ciddi bir göstergesi.
European Commision