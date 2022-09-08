Avrupa en sıcak yazını yaşadı - Son Dakika
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Avrupa en sıcak yazını yaşadı

08.09.2022 13:12
Avrupa en sıcak yazını yaşadı

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Avrupa'da bu yaz rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, Avrupa'da bu yaz rekor seviyede sıcaklıkların kaydedildiğini duyurdu.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, sıcaklıklar "bir bütün olarak hem ağustos ayı hem de yaz (haziran-ağustos) için rekor düzeyde yüksek" ölçülerek kayıtlara geçti.

Ağustos kıtada "önemli bir farkla" kaydedilen en sıcak ay olurken, Ağustos 2021'de belirlenen bir önceki rekoru 0,4 santigrat derece geride bıraktığını gösterdi.

Açıklamada bilim adamı Freja Vamborg'un şu ifadelerine yer verildi:

"Avrupa genelinde yoğun bir dizi sıcak hava dalgası, olağandışı kurak koşullarla birleştiğinde, Avrupa'nın birçok yerinde sıcaklık, kuraklık ve yangın faaliyeti açısından rekorlarla birlikte, toplumu ve doğayı çeşitli şekillerde etkileyen, aşırılıklarla dolu bir yaza yol açtı."

Vamborg ayrıca, verilerin sadece Avrupa için değil, küresel düzeyde de kaydedilen en sıcak ortak ağustos ayının yaşandığını ortaya koyduğunun altını çizerek, ortalama sıcaklığın 1991-2020 aylık ortalamasından 0,3 santigrat derece yüksek olduğunu bildirdi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Copernicus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa en sıcak yazını yaşadı - Son Dakika

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