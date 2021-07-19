Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarına ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Küresel piyasalarda, delta varyantının yayılması ekonomik toparlanma beklentilerine ilişkin endişeleri artırmaya devam ediyor.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 değer kaybederek 444,29 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,34 azalarak 6.844,39 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,62 düşerek 15.133,20 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,54 değer kaybıyla 6.295,97 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,34 gerileyerek 23.965,92 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.12 itibarıyla yüzde 0,01'lik artışla 1,181 seviyesinde bulunuyor.