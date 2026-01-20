Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşte

20.01.2026 21:17
Avrupa borsaları jeopolitik risklerle düşüş yaşayarak haftayı kötü kapattı. Trump gümrük vergisi açıkladı.

Avrupa borsaları, jeopolitik risklerin devam etmesiyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,7 değer kaybıyla 602,8 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67 azalarak 10.126,78, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,07 gerileyerek 44.713,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 düşerek 8.062,58 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,03 değer kaybederek 24.703,12 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,64 artışla 1,173 seviyesini buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye ithal edilen mallara 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını bildiren Trump, 1 Haziran'da bu oranın yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

Trump, bu tarifelerin ABD'nin Grönland'ı satın almasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağını belirtmişti.

Yükselen ticari ve jeopolitik gerilimler Avro Bölgesi'nde belirsizliğin artmasına neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), ABD'nin Avrupalı ülkelere yönelik ilave gümrük vergisi kararının bir hata olduğunu belirterek, "AB ile ABD, geçen temmuz ayında bir ticaret anlaşması üzerinde mutabakata varmıştır. Siyasette de iş dünyasında olduğu gibi anlaşma anlaşmadır. Dostlar el sıkıştığında bunun bir anlamı olmalıdır." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu, yabancı ülkelerdeki yüksek riskli tedarikçilerin AB ülkelerindeki kritik altyapıya ekipman sağlamasını kısıtlamaya yönelik planını kamuoyu ile paylaştı.

Kaynak: AA

