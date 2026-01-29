Avrupa Borsaları Fed Sonrası Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avrupa Borsaları Fed Sonrası Yükseliyor

29.01.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin faiz kararı sonrası Avrupa borsaları, Almanya hariç, pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa borsaları ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında Almanya hariç pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 610,8 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 10.210 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,8 artışla 8.129 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 kazançla 17.652 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 45.388 puan seviyesinde bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 24.655 puandan işlem görüyor.

ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik beklentiler ile ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimali küresel risk algısını artırırken, Avro Bölgesi'nde petrol ve değerli metallerdeki yükselişin desteğiyle madencilik ve enerji sektörlerindeki artış fiyatlamaları destekliyor.

Fed, bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Söz konusu karar 2'ye karşı 10 oyla alındı.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası düzenldiği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu söyledi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yapay zeka gidişatına dair ipuçları için incelenirken, şirketlerinin risk algısının arttığı dönemde bile kurumsal ve finansal sağlığın devam edip etmediği yatırımcıların odağında yer alıyor.

Almanya merkezli kurumsal yazılım üreticisi SAP, dördüncü çeyrek gelirlerinin piyasa beklentileriyle paralel olduğunu açıklamasının ardından değer kaybetti.

Deutsche Bank da 2007'den bu yana en yüksek yıllık karını açıklamasına karşın düşüş gösterdi.

Hollanda merkezli yarı iletken üretim ekipmanları tedarikçisi ASML, 2025'te finansal açıdan tarihinin en iyi dönemini geçirmesine rağmen organizasyonel çevikliği artırmak amacıyla 1700 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Jeopolitik tarafta ise Avrupa Birliği (AB), İran'a karşı olası bir askeri adım senaryosuna karşı, devlet ve devlet dışı tüm aktörleri uluslararası hukuka saygı göstermeye, itidalli davranmaya ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki müzakerelerin bir sonraki turunun 1 Şubat'ta yapılmasının planlandığını söyledi.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra önemli şirket bilançoları, ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Fed Sonrası Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:03:31. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Fed Sonrası Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.