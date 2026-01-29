Avrupa Borsaları Fed Sonrası Yükseliyor

Avrupa borsaları ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında Almanya hariç pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 610,8 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 10.210 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,8 artışla 8.129 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 kazançla 17.652 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 45.388 puan seviyesinde bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 24.655 puandan işlem görüyor.

ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik beklentiler ile ABD'de hükümetin yeniden kapanma ihtimali küresel risk algısını artırırken, Avro Bölgesi'nde petrol ve değerli metallerdeki yükselişin desteğiyle madencilik ve enerji sektörlerindeki artış fiyatlamaları destekliyor.

Fed, bu yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Söz konusu karar 2'ye karşı 10 oyla alındı.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası düzenldiği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu söyledi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları yapay zeka gidişatına dair ipuçları için incelenirken, şirketlerinin risk algısının arttığı dönemde bile kurumsal ve finansal sağlığın devam edip etmediği yatırımcıların odağında yer alıyor.

Almanya merkezli kurumsal yazılım üreticisi SAP, dördüncü çeyrek gelirlerinin piyasa beklentileriyle paralel olduğunu açıklamasının ardından değer kaybetti.

Deutsche Bank da 2007'den bu yana en yüksek yıllık karını açıklamasına karşın düşüş gösterdi.

Hollanda merkezli yarı iletken üretim ekipmanları tedarikçisi ASML, 2025'te finansal açıdan tarihinin en iyi dönemini geçirmesine rağmen organizasyonel çevikliği artırmak amacıyla 1700 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Jeopolitik tarafta ise Avrupa Birliği (AB), İran'a karşı olası bir askeri adım senaryosuna karşı, devlet ve devlet dışı tüm aktörleri uluslararası hukuka saygı göstermeye, itidalli davranmaya ve Orta Doğu'da gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik ise Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki müzakerelerin bir sonraki turunun 1 Şubat'ta yapılmasının planlandığını söyledi.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra önemli şirket bilançoları, ABD'de dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.