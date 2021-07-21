Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ABD borsalarındaki yükselişin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
ABD borsalarında haftanın ilk günü yaşanan sert satış dalgasının yerini pozitif beklentilere bırakmasının etkisiyle Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,68 artışla 454,13 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,70 artarak 6.998,28 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,36 değer kazanarak 15.422,50 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,85'lik artışla 6.464,48 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,36'lık yükselişle 24.675,61 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.16 itibarıyla yüzde 0,13'lük yükselişle 1,179 seviyelerinden işlem gördü.
Kaynak: AA
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