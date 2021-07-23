Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, ekonomik verilerin ve şirket gelirlerinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Öncü veri olarak kabul edilen IHS Markit'in Avro Bölgesi Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2021 yılının temmuz ayında 59,5 seviyesinden 60,6 seviyesine yükseldi.
İngiltere'de ise perakende satışları haziran ayında yüzde 0,5 artış kaydetti.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 artışla 461,51 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85 artarak 7.027,58 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,00 değer kazanarak 15.669,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35'lik artışla 6.568,82 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29'luk yükselişle 25.124,91 puana ulaştı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,068'lik düşüşle 1,176 seviyelerinden işlem gördü.
Kaynak: AA
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