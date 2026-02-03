Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

03.02.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, olumlu ekonomik veriler ve azalan siyasi risklerle değer kazandı.

Avrupa borsaları, bölgede açıklanan verilerin ekonominin iyiye gittiğine işaret etmesi ve siyasi risklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.45 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 artışla 621,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 25.089 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.362 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,6 değer kazanarak 8.228 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kazançla 18.231 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2 yükselişle 46.446 puandan işlem görüyor.

ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörülerle küresel piyasalar haftaya negatif başlamıştı.

Yeni işlem gününde ise altın ve gümüş fiyatlarının toparlanması, açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi küresel piyasalarda azalan risk iştahının tekrar yükselmesini sağladı.

Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol alımını durdurduğunu ve bu ülkeye uygulanan gümrük vergisini yüzde 18'e düşüreceklerini, Hindistan'ın ise buna karşılık ABD'ye uyguladığı gümrük vergilerini sıfıra indireceğini açıkladı.

Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinde ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, Modi'nin Rusya'dan petrol alımını durdurmayı ve Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul ettiğini bildirdi.

Hindistan'ın Moskova'dan petrol alımını durdurmasının Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olacağını vurgulayan Trump, bundan memnun olduğunu belirtti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini belirterek, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanması nedeniyle veri takviminde gecikmeler yaşanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:46:54. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.