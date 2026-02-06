Avrupa Borsaları Pozitif Seyirle Haftayı Kapattı - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsaları Pozitif Seyirle Haftayı Kapattı

06.02.2026 21:01
ABD piyasalarındaki toparlanma sonrası Avrupa borsaları artış gösterdi, ancak otomotiv sektörü sarsıldı.

Avrupa borsaları, yoğun bilanço döneminin sonuna yaklaşılırken ABD piyasalarındaki toparlanmanın ardından haftayı pozitif seyirle tamamladı.

Stoxx 600 endeksi sabah saatlerindeki kayıplarını telafi ederek, yüzde 0,89 artışla 617,12 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 artarak 10.369,75 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,94 değer kazanarak 24.721,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükselerek 8.273,84 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artışla 45.877,2 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,32 yükselişle 1,181 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında, hafta genelindeki dalgalı seyir yerini risk iştahına bırakırken, otomotiv ve madencilik sektöründeki dev şirket gelişmeleri piyasaların ana gündem maddesi oldu.

Avrupa piyasalarında günün en dikkat çekici haberi otomotiv üreticisi Stellantis'ten geldi. Şirketin 26 milyar dolarlık geniş kapsamlı bir "işletme sıfırlama" planı açıklaması ve ABD pazarındaki elektrikli araç stratejisindeki değişim nedeniyle 22 milyar avro değer düşüklüğü kaydetmesi, hisselerini yaklaşık yüzde 25 geriletti. Bu düşüş diğer otomotiv üreticilerinin hisselerini de olumsuz etkiledi.

Dünyanın en büyük madencilik grubunu oluşturması beklenen Rio Tinto ve Glencore arasındaki yaklaşık 200 milyar dolarlık birleşme görüşmelerinin çöktüğü resmen onaylandı. Tarafların değerleme ve yönetim yapısı üzerinde anlaşamadığı bildirildi.

Verilerde ise Almanya'da aralık ayı ihracat verileri yüzde 4 artışla beklentileri aşarken sanayi üretimi sürpriz bir şekilde yüzde 1,9 geriledi.

Kaynak: AA

