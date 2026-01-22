Avrupa Borsaları Yükselişte - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsaları Yükselişte

22.01.2026 21:44
Trump'ın gümrük tarifelerini uygulamayacak açıklaması sonrası Avrupa borsaları değer kazandı.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle Avrupa ülkelerine yönelik yeni gümrük tarifeleri uygulamayacağını açıklamasının ardından işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,03 artışla 608,86 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarak 10.150,05, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kazanarak 24.856,47, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 yükselerek 8.148,89 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 artışla 45.091,23 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.09 itibarıyla yüzde 0,54 artışla 1,1750 oldu.

Trump'ın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda verdiği mesajlar Grönland konusundaki endişeleri azalttı.

Davos'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşen Trump, bu görüşme sonucunda Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını açıkladı.

Trump, bu kapsamda Grönland konusunda Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını bildirdi.

Kaynak: AA

