Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

15.01.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın çip tarifeleri ve jeopolitik gelişmeler Avrupa borsalarını etkiliyor. İstatistikler takipte.

Avrupa borsaları ABD Başkanı Donald Trump'ın çip tarifelerinin ardından karışık bir seyir izlerken jeopolik gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 613,2 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 10.191 puanmdan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 45.839 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,3 düşüşle 8.307 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 değer kaybederek 17.647 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 25.293 puan seviyesinde bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde, ABD'nin Grönland'a yönelik adımlarına ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından yakından ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı gelişmiş çiplere yüzde 25 tarife uygulanmasını öngören kararnameyi imzalaması da fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan Trump'ın İran'da protestocuların öldürülmesinin durdurulduğunu duyduğunu söylemesinin ardından jeopolitik riskler azalırken bu durum ABD'nin askeri müdahale olasılığını düşürerek piyasalardaki risk algısını azalttı.

Trump ayrıca, Fed genel merkezinin tadilatı için yapılan maliyet aşımlarına ilişkin cezai soruşturmaya rağmen, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Jerome Powell'ı görevden alma planı olmadığını kaydederek Fed'e dair gerilimi de düşürdü.

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü. Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Avrupa ülkelerinden ABD'nin talebine karşı tepkiler devam ederken Danimarka Savunma Bakanlığı, Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerini sürdürmesi üzerine Ada'daki askeri varlığını artırma kararı aldığını duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Grönland'ın egemenliğinin ihlal edilmesi halinde, "bunun eşi benzeri görülmemiş" zincirleme sonuçları olacağını söyledi.

Analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra Avro bölgesinde sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:55:09. #7.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.