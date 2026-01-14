Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

14.01.2026 12:44
Grönland görüşmeleri öncesinde Avrupa borsalarında artış gözlemleniyor, jeopolitik endişeler sürüyor.

Avrupa borsalarında, jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağına yerleşirken Grönland görüşmeleri öncesinde pozitif seyir izleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 612,2 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 25.412 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 10.161 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,4 artışla 8.384 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,7 kazançla 17.803 puan seviyesinde bulunurken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 45.714 puandan işlem görüyor.

Avro Bölgesi'nde jeopolitik endişeler piyasa beklentileri üzerinde etkisini sürdürürken yatırımcıların odağı ABD ile Grönland ve Danimarka yetkilileri arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

Bununla birlikte küresel piyasalarda ise jeopolitik endişelerin artması, şirketlerin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller ve ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin yasal niteliğine ilişkin mahkemenin bugün bir karar açıklayabileceği öngörüleri risk iştahını törpülüyor.

Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ı kontrol altına alma yönündeki tehditlerinin ardından Beyaz Saray'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelecek.

Trump, stratejik konumu ve mineral zenginliği nedeniyle adanın ABD güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirterek, Rusya veya Çin'in adayı işgal etmesini önlemek için ABD'nin adaya sahip olması gerektiğini savundu.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu üyesi Alan Taylor, enflasyonun yakında bankanın yüzde 2'lik hedefine yaklaşarak istikrar kazanmasının muhtemel olduğunu kaydederek, bu gelişmeyle BoE'nin politika faizini düşürmeyi sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Taylor, enflasyondaki düşüşün daha erken gerçekleşebileceğine işaret ederek, "Artık enflasyonun önceki tahminimizde olduğu gibi 2027'ye kadar beklemek yerine, 2026 ortalarında hedef seviyeye ulaşacağını görebiliyoruz." ifadesini kullandı.

Analistler, jeopolitik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra ABD'de üretici enflasyonu, perakende satışlar, cari işlemler dengesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
