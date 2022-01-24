Avrupa'da hava yolu şirketlerinden AB'nin iklim planlarına karşı iş birliği - Son Dakika

Avrupa'da hava yolu şirketleri ittifak oluşturarak, Avrupa Birliği'nin (AB) iklimi koruma mevzuatında değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, Air France-KLM, İtalyan ITA, SAS, Air Europa ve Frankfurt havalimanının işletmecisi Fraport'un yer aldığı 19 şirketten oluşan ittifak tarafından yapılan açıklamada, AB'nin iklim değişikliğine yönelik mevzuatının Avrupalı şirketleri ??kıta dışından rakiplere karşı daha az rekabetçi hale getireceğini savundu.

İttifak, Avrupa dışından hava yolu şirketleriyle rekabet edebilmek için AB'den iklimi koruma mevzuatında değişiklik yapmasını istedi.

AB'nin çevreyi kirleten uçak yakıtlarına asgari vergisini doğrudan reddeden ittifak, prensipte AB'nin Avrupa'nın karbon salınımını 2030'a kadar 1990 düzeyine göre yüzde 55 düşürmeyi hedefleyen "Fit for 55 (55'e Uyum)" paketini destekliyor.

AB, Temmuz 2021'de CO2 emisyonları ve sentetik yakıt karışımlarının kullanımına ilişkin daha katı kuralların yanı sıra AB içindeki uçuşlar için uçak yakıtı olarak tedarik edilen enerji ürünlerine Birlik çapında bir asgari vergi planını açıklamıştı.

Havacılık sektörü, küresel sera gazı emisyonların yüzde 3'ünden sorumlu tutuluyor.