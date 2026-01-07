Avrupa\'da Kar ve Soğuk Hava Ulaşımı Aksatıyor

Kar yağışı ve soğuk havalar Avrupa'da ulaşımı önemli ölçüde aksatmaya devam ediyor. Bugün öğle saatlerine kadar Paris'te 140, Amsterdam'da ise 700'den fazla uçuş iptal edildi.Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığı çok sayıda ülkede ulaşımın aksamasına neden oluyor. Hafta başından bu yana Avrupa genelinde demiryolu ve hava ulaşımı pek çok yerde durma noktasına gelirken otoyollarda uzun kuyruklar oluştu, okullar tatil edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'in Roissy-Charles de Gaulle ve Orly havalimanlarında pistlerin buz tutması nedeniyle yaklaşık 140 uçuş iptal edildi. Paris toplu taşıma kuruluşu RATP, öğleden önce belediye otobüslerinin çalışmadığını bildirerek imkanı olanlara evden çalışma tavsiyesinde bulundu. Paris ve çevresinde yaklaşık 600 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştuğu, ayrıca ülkenin pek çok bölgesinde öğrencileri taşıyan okul otobüslerinin de trafiğe çıkamadığı aktarılıyor.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Fransa'nın 101 idari bölgesinden 38'inde ikinci derece alarm verilmiş durumda. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre ülkenin kuzeyi ile batısında kar kalınlığı üç ila yedi, kuzeydeki Ardenler bölgesine ise 15 santimetreyi buldu.

Salı günü de, Fransa'nın batısındaki Charente-Maritime bölgesinde yer yer 30 santim kar yağışı yaşanmıştı. Uzmanlar bunun söz konusu bölge için olağan dışı olduğunu ifade ediyor. Ülkenin doğusunda, İsviçre sınırına yakın Mouthe bölgesinde hava sıcaklığı Salı günü eki 22 dereceye kadar düşerken Fransa genelinde ortalama eksi 4 derece oldu. Bu da 2012 yılından bu yana yaşanan en soğuk gün olarak kayıtlara geçti.

Hava koşulları sebebiyle yaşanan trafik kazalarında ise, Fransa çapında beş kişinin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Amsterdam Havalimanı'nda 700 uçuş iptal

Yoğun kar yağışının hava trafiğini felç ettiği yerlerden biri de Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Schiphol Havalimanı oldu. Bugün 700'den fazla uçuşun iptal edildiği havalimanında binden fazla kişi geceyi burada kurulan portatif yataklarda geçirmek zorunda kaldı. Schiphol'de önceki günlerde de yüzlerce uçuş iptal edilmişti.

Schiphol Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, olabildiğince çok seferin gerçekleşmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığı bildirildi. Ancak havalimanı yetkilileri aşırı rüzgarlı soğuk havanın devam edeceğini ve gün içinde iptal edilen uçuş sayısının 700'ü aşacağından yola çıktıklarını duyurdu.

Hollanda demiryolu ulaşımında da hava koşulları sebebiyle aksaklıklar yaşanıyor. Ülkenin demiryolu şirketi NS, yolculardan, çok gerekli olmadıkça seyahatlerini ertelemelerini talep etti.

Karayolu ulaşımında da büyük bir kaosun yaşandığı Hollanda'da, bu sabah saat 09.00 sularında ülke genelinde 700 kilometreden fazla araç kuyruğu oluştu. Yetkililer, 1999 yılından bu yana böyle bir olayın yaşanmadığını ifade ediyor.

İsveç ve Polonya'da da iptaller

Uçuş iptallerinin yaşandığı yerlerden biri de İsveç. Başkent Stockholm'un havalimanında hafta başından bu yana çok sayıda uçuş gerçekleştirilemezken ülkenin kuzeyinde sıcaklıklar eksi 40 dereceye kadar düştü.

Sıcaklıkların eksi 20 dereceye kadar düştüğü Polonya'da da demir yollarında çok sayıda gecikme yaşandı.

Alman demiryolu işletmesine eleştiri

Almanya'da ise, toplu taşıma ve şehirler arası seyahatlarda demiryolu, otobüs gibi araçları kullananların hakları için mücadele eden Pro Bahn Yolcu Birliği Başkanı Detlef Neuß, Alman Demiryolu İşletmesi'nin (DB), güncel hava koşullarına "yeterince iyi hazırlanmadığını" dile getirdi.

"Trenler şimdiden ortalamanın üstünde gecikmeye başladı. Raylar ve kontrol merkezlerindeki buzlanma ile makinistlerin işine geç kalma vakaları da arttı" diyen Neuß, DB'nin yaşanan aksaklıkları yolcularını zamanında bildirmesi gerektiğini ifade etti.

Rheinische Post gazetesine konuşan Neuß, mağdur yolculara da çağrıda bulunarak tazminat haklarından yararlanmalarını istedi. Alman Demiryolu İşletmesi'nin, tazminat ödememek için bahanelerin ardına saklanamayacağını dile getiren Detlef Neuß, "Kış koşulları var ancak yaşanan duruma olağan dışı ya da asla felaket diyemeyiz. Tazminatlar ödenmelidir" dedi.

İspanya'dan Romanya'ya aşırı soğuklar

Soğuk hava koşullarına karşı birçok evin donanımının yetersiz olduğu İspanya'nın başkenti Madrid'de ve Mallorca'nın yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde kar ve don olayları görüldü. Meteoroloji, bu bölgelerde sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar düşeceği tahmininde bulundu.

Soğuklardan etkilenen bir başka ülke olan İskoçya'da dün ve önceki gün yüzlerce okul kapalı kalırken İngiltere'nin birçok bölgesinde yoğun kar yağışının hafta boyunca süreceği uyarısı yapıldı.

Balkanlar'da ise özellikle Bosna-Hersek ve Romanya'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Transilvanya'nın Karpatlar bölgesinde yolların yoğun kar nedeniyle kapanması bazı köylere ulaşımın kesilmesine yol açtı.

Avusturya'da ise meteoroloji yetkilileri ülkenin batısı için soğuk hava uyarısı yaptı. Bazı bölgelerde sıcaklıklar eksi 17 dereceye kadar düştü.

AFP/ ET,MUK