Avrupa'dan Çiğli Belediyesine bir ödül daha - Son Dakika

Avrupa'dan Çiğli Belediyesine bir ödül daha

26.11.2020 17:38
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Çiğli Belediyesi, sportif anlamda yaptığı yatırımlar ve gelecek planlamasıyla merkezi Brüksel'de olan Avrupa Spor Kentleri Federasyonunun verdiği 2021 yılı "Avrupa Spor Kenti" ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Çiğli Belediyesi, sportif anlamda yaptığı yatırımlar ve gelecek planlamasıyla merkezi Brüksel'de olan Avrupa Spor Kentleri Federasyonunun verdiği 2021 yılı "Avrupa Spor Kenti" ödülünü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Kentin marka değerini yükseltmek ve tanınırlığı artırmak amacıyla daha önce Avrupa Diplomasi ve Avrupa Konseyi Partner Kenti ödüllerini alan Çiğli Belediyesi, kısa süre önce Avrupa Spor Kentleri Federasyonunun verdiği "Avrupa Spor Kenti" ödülü için online sunum gerçekleştirdi. Sunumda, sportif yatırımlardan faaliyette olan branşlara, sporcu sayısından uygulanan eğitim metoduna ve beslenme programına, kısa vadeli hedeflerden uzun soluklu planlamalara kadar birçok konuda detaylı bilgilendirmede bulunuldu. Federasyon Başkanı Francesco Lupatelli ve altı farklı Avrupa ülkesinden komite üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, birçok önemli Avrupa kentinin başvuruda bulunduğu ödülü Çiğli Belediyesinin kazandığı açıklandı. Covid-19 tedbirleri kapsamında başvuru sunumlarının online olarak yapıldığı organizasyonun galası da, 11 Aralık Cuma günü online olarak gerçekleştirilecek. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ödülün kazananı olarak galada konuşma yapacak.

Çiğli Belediyesine gönderilen resmi yazıda, Çiğli'nin resmi olarak 2021 Avrupa Spor Kenti olduğu ilan edildi. Duyuru ve tebrik mahiyetindeki mektupta ayrıca Çiğli'deki sportif özellikleri açısından; sağlık, entegrasyon, eğitim ve uyum gibi konularda ACES Europe'un ana hedeflerine son derece uygun olduğu da belirtildi. Böylece Çiğli Belediyesi, İzmir'de "Avrupa Spor Kenti" ödülünü alan ilk belediye olarak önemli bir başarıya imza attı.

"Çiğli'yi sporun Başkenti yapacağız" hedefiyle göreve gelen Başkan Utku Gümrükçü, bir yıl içerisinde belediye bünyesinde hizmet verilen 5 branşı 14 branşa, 480 olan sporcu sayısını bin 742'ye çıkardı. 2018 yılında 11 takımla yarışmalara katılan Çiğli Belediyesini 2019 yılında liglerde 17 takımla temsil ettirdi. Köklü bir yapılanma ile Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta 2019-2020 sezonuna başlayan Çiğli Belediyespor, puan tablosunda elde ettiği 3. Lig hedefini Türkiye Futbol Federasyonunun pandemi döneminde aldığı tartışmalı karar sonucunda kaçırdı.

Başkan Gümrükçü: "Çiğlimize çok yakıştı"

Avrupa'nın önemli organizasyonlarından bu ödülleri almanın gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Çiğlimizi yalnızca bölgesinde ve ülkemizde değil uluslararası mecrada da tanınır kılmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Diplomasi ve Avrupa Konseyi Partner Kenti ödüllerinden sonra bu Avrupa'dan kentimize getirdiğimiz 3. ödül oldu. Aldığımız bu ödül yalnızca prestij açısından değerlendirilmemeli. Bu organizasyonlara katılan ülkelerden kentimize önemli sayıda bir turist getirisi de olacaktır. Bu da kent ekonomimizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu gurur değerli çalışma arkadaşlarım ve her zaman bizleri destekleyen Çiğlili hemşehrilerimindir. Çiğlimizi örnek alınan model bir kent haline getirmek amacıyla var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Avrupa'dan Çiğli Belediyesine bir ödül daha

Çiğli Belediyesi, Avrupa Konseyi, Brüksel, Çiğli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa'dan Çiğli Belediyesine bir ödül daha - Son Dakika


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