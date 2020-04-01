Avrupa'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı - Son Dakika
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Avrupa'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı

6 saat önce

AVRUPA'dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınarak 14 gün boyunca İzmit'te yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine başlandı.

Avrupa'dan gelenlerin karantina tahliyesi başladı, System.String[]

AVRUPA'dan döndükten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınarak 14 gün boyunca İzmit'te yurtlarda kalan 859 kişinin tahliyesine başlandı.

Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan kişiler Türkiye'ye döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmit'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda 14 günlük karantinaya alındı. Ali Fuat Cebesoy Yurdu'nda 354 kişi, Şerife Gelin Yurdu'nda 200 kişi, Canfeda Hatun Yurdu'nda 191 kişi ve Gazi Süleyman Paşa Yurdu'nda 114 kişi olmak üzere toplam 859 kişinin karantina süresi sona erdi. Düzenli olarak koronavirüs testinden geçirilen kişilerden sonuçları negatif çıkanların tahliyelerine saat 06.00 sıralarında başlandı.

Karantinadaki kişiler için AFAD organizasyonu ile İstanbul Havalimanı, İstanbul Harem Otogarı ve Kocaeli Otogarı'na gidecek otobüsler temin edildi. Bazı kişileri ise özel araçları ile yurt önlerine gelen yakınları karşıladı.

Ali Fuat Cebesoy Yurdu'ndaki karantinadan ilk çıkan kişi olan Yavuz Yener, "Devletimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bütün imkanları seferber ederek bizi burada misafir etti. Testimiz negatif çıktı. Rabbim inşallah bu melaneti bütün ülkemizin başından kaldırsın. Almanya'dan geldim. Her şey çok güzeldi. Bütün imkanları sağladılar. İnternetimizden yiyeceklerimize kadar her şey 10 numaraydı. Bütün kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İzmir'deki evinde kendisini karantinaya almaya devam edeceğini söyleyen Erdinç Şimşek ise, "Ben Almanya Stuttgart'tan geldim. Buradaki 14 günlük süremiz bitti. Burada sağlık açısından, hijyen açısından her şey çok iyiydi. Sabah kahvaltımız, öğlen yemeğimiz, akşam yemeğimiz çok güzeldi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Valilikten, yurt müdüründen, altta çalışan, bizimle beraber 16-18 saat geçiren işçi arkadaşlarımız olsun, hepsi güler yüzlüydü, iyiydiler. Çok memnun kaldık. Ama inşallah bir daha Allah nasip etmesin. Biraz sıkıntılıydı. Stres de vardı. Ama şükür her şey iyi geçti. Negatif çıktı sonuçlarımız. Eve gittiğimde izolasyonu sağlayıp 14 gün daha karantina uygulayacağız. Çünkü biz başkalarına yaymak zorunda değiliz. Herkesin bizim gibi eve gittiğinde izolasyon sağlaması lazım" diye konuştu.

Karantina sonrasında Samsun'daki evine döneceğini söyleyen İlknur Şişman da, "Almanya'dan geldikten sonra 14 gün karantinada kaldık. Herkesin de yapması gerekiyor. Testlerde negatif çıktı. Çok şükür bir sıkıntı yok. Herkes kendisine bu şekilde bakarsa sayıların yükselmeyeceğine eminim. Burada kalmak çok farklı bir psikoloji, anlatılmaz aslında. Bol bol dua ettik, arada kitap okuduk. Sağ olsunlar, AFAD ekibi kitap dağıttılar. Bir şekilde zaman geçti" dedi.


Ali Fuat Cebesoy, Karantina, Almanya, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:48 Kaynak: DHA

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