Avrupa\'dan Trump\'a Grönland muhtırası: 7 ülkeden ortak savunma deklarasyonu

ABD Başkanı Donald Trump'ın " Grönland'a ihtiyacımız var" açıklamalarıyla fitilini ateşlediği tartışmaya Avrupa'nın devlerinden set geldi. Aralarında Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu 7 ülke, yayımladıkları ortak bildiriyle adanın egemenlik haklarının tartışılamayacağını ve bölgedeki güvenliğin BM ilkeleri çerçevesinde NATO ile sağlanacağını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ilhak etmeye yönelik açıklamalarına ilişkin ortak bir bildiri yayımladı.

AVRUPA'DAN WASHİNGTON'A NET MESAJ

Danimarka Başbakanlık Ofisi aracılığıyla yayımlanan ortak deklarasyonda; Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Danimarka liderleri tek ses oldu. Arktik bölgesinin güvenliğinin Avrupa için "kilit öncelik" olduğu belirtilen açıklamada, "Ada ile ilgili karar verme yetkisi yalnızca Danimarka ve Grönland'a aittir" ifadeleriyle Trump'ın taleplerine kapı kapattı.

"BM ŞARTINDAN TAVİZ VERİLMEYECEK"

Açıklamada, Arktik bölgesindeki egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınır dokunulmazlığı gibi evrensel ilkelerin savunulmasından asla vazgeçilmeyeceği vurgulandı. Güvenliğin ABD'nin de içinde bulunduğu NATO müttefikleriyle kolektif bir şekilde sağlanması gerektiği hatırlatılarak, herhangi bir tek taraflı hamlenin uluslararası hukuka aykırı olacağının altı çizildi.

RUSYA VE ÇİN TEHDİDİ TARTIŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Grönland'ın ulusal güvenlik açısından stratejik önemine değinmiş, bölgenin Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etmişti. Avrupa kanadı ise 1951 tarihli savunma anlaşmasına atıfta bulunarak, ABD'nin zaten bölgede "önemli bir ortak" olduğunu ancak bunun egemenlik haklarını devretmek anlamına gelmeyeceğini yineledi.

DANİMARKA'DAN SERT ÇIKIŞ: TEHDİDİ KABUL ETMİYORUZ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, daha önce yaptığı açıklamalarda olduğu gibi kararlı duruşunu sürdürdü. Frederiksen, Danimarka ve Grönland'ın tehdit edilmesini asla kabul etmeyeceklerini belirterek, bir NATO müttefikine yönelik her türlü askeri yaklaşımın telafisi olmayan sonuçlar doğuracağını ifade etti.