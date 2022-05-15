"Avrupa Günü" Kocaeli'de bisiklet turuyla kutlandı - Son Dakika

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından "Avrupa Günü" kutlamaları çerçevesinde bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği ve kentteki bisiklet kulüpleri üyeleri, etkinlik kapsamında fuar alanındaki KSO hizmet binası önünde toplandı.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyeliği çerçevesinde yapılan çalışmalar esnasında 19 bilgi merkezi kurulduğunu anımsatarak, bunlardan birisinin de Kocaeli'de bulunduğunu söyledi.

Kentte 2011 yılında kurulan merkezin bisikletli beşinci etkinliği olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, etkinliği önceki yıllar olduğu gibi Osmangazi Köprüsü güzergahında gerçekleştirmek istediklerini ancak yoğunluk nedeniyle gerekli izni alamadıklarını kaydetti.

Zeytinoğlu, bu nedenle Sapanca Gölü kenarındaki SEKA Kamp Tesisleri'ne gideceklerini belirterek, "Amacımız, AB'ye dikkati çekmek. Gençlerimizle bir arada olacağız. Herkese iyi sürüşler diliyorum." dedi.

Katılımcılar, daha sonra Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi ve D-100 kara yolu güzergahında 21 kilometre pedal çevirerek, Kartepe ilçesindeki SEKA Kamp alanına ulaştı.