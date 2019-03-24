Son Dakika Haberleri: Avrupa Judo Birliği Hakem ve Antrenör Semineri

Avrupa Judo Birliği Hakem ve Antrenör Semineri

55 dakika önce

Antalya'da yapılan Avrupa Judo Birliği (EJU) hakem ve antrenör seminerinde, 2019'da geçerli olacak kural değişiklikleri anlatıldı.

Avrupa Judo Birliği Hakem ve Antrenör Semineri, System.String[]
Antalya'da yapılan Avrupa Judo Birliği (EJU) hakem ve antrenör seminerinde, 2019'da geçerli olacak kural değişiklikleri anlatıldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, EJU tarafından Antalya'da düzenlenen ve iki gün süren hakem ve antrenör semineri sona erdi.

Seminerin son gününde 2019 yılı faaliyetlerinde uygulamaya konulacak kural uygulama gelişimleri aktarıldı.

Buna göre başlıca?kural evrimleri?arasında judogilerin (müsabaka esnasında)?düzeltilmesi cezalı olarak yansıyacak.

Karma takımlarda sıkletlerde yenileme yapılması, ısınma salonuna çanta veya valiz getirilmemesi, müsabaka minderinde ısınma çalışması yapılmaması?ve ayrıca 2018 uluslararası organizasyonlarında alınan sonuçların?analizleri?açıklandı.

Seminer, aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:23 Kaynak: AA

Antalya, Spor
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