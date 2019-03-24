Avrupa Judo Birliği Hakem ve Antrenör Semineri
55 dakika önce
Antalya'da yapılan Avrupa Judo Birliği (EJU) hakem ve antrenör seminerinde, 2019'da geçerli olacak kural değişiklikleri anlatıldı.
Antalya
'da yapılan Avrupa
Judo Birliği (EJU) hakem ve antrenör seminerinde, 2019'da geçerli olacak kural değişiklikleri anlatıldı. Türkiye
Judo Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, EJU tarafından Antalya'da düzenlenen ve iki gün süren hakem ve antrenör semineri sona erdi.
Seminerin son gününde 2019 yılı faaliyetlerinde uygulamaya konulacak kural uygulama gelişimleri aktarıldı.
Buna göre başlıca?kural evrimleri?arasında judogilerin (müsabaka esnasında)?düzeltilmesi cezalı olarak yansıyacak.
Karma takımlarda sıkletlerde yenileme yapılması, ısınma salonuna çanta veya valiz getirilmemesi, müsabaka minderinde ısınma çalışması yapılmaması?ve ayrıca 2018 uluslararası organizasyonlarında alınan sonuçların?analizleri?açıklandı.
Seminer, aile fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:23 Kaynak: AA
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