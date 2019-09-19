Son Dakika Haberleri: Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'den Brexit açıklaması
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Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'den Brexit açıklaması

50 dakika önce

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brexit anlaşması olmadan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması halinde bunun İngiltere'ye yıkıcı etkileri olacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker'den Brexit açıklaması, System.String[]

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, Brexit anlaşması olmadan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması halinde bunun İngiltere'ye yıkıcı etkileri olacağını söyledi.


Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiliz Sky News televizyon kanalına verdiği röportajda AB ile İngiltere'nin Brexit konusunda bir anlaşmaya varabileceğine inandığını belirtti. Juncker, "Bir anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum. Bir anlaşmaya varmak için elimden geleni yapıyorum. Çünkü anlaşma olmadan bir Brexit fikrini sevmiyorum" ifadelerini kullandı.


Juncker bir anlaşmaya varılmadığı takdirde İngiltere'nin AB'den ayrılması konusunda ise, "En azından bir yıl içinde yıkıcı sonuçlara yol açacaktır. Anlaşma olmadan da bir Brexit'e hazırız. Umarım İngiltere de hazırdır, ama emin değilim" dedi.


Juncker ayrıca, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, yeni bir Brexit anlaşması için bazı fikirlerini yansıtan belgeleri gönderdiğini ama bunları incelemeye vakti olmadığını itiraf etti. - LONDRA

Avrupa Birliği, İngiltere, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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