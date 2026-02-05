Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, Türkiye'ye Geliyor

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kos ile yapacağı görüşmede Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürdüğünü vurgulayacak. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin vakit kaybetmeden başlamasının önemini dile getirecek olan Fidan, Avrupa güvenlik mimarisinin, Türkiye'nin bölgede merkezi ve etkili bir jeopolitik aktör olarak üstlendiği rolün, imkan ve kabiliyetlerinin hesaba katılmadan oluşturulamayacağına dikkati çekecek.

Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos, yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Kos'un ziyareti Türkiye'ye yapacağı ikinci resmi ziyaret olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kos ile yapacağı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ortaya konulan vizyon çerçevesinde, AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olmayı sürdürdüğüne vurgu yapacak. AB'nin Türkiye'ye yönelik politikalarında önyargısız, rasyonel ve liyakat temelli, adil bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine dikkati çekecek olan Fidan, Türkiye'nin diğer aday ülkelerle yürütülen tüm süreçlere ve temaslara eşit şekilde dahil edilmesinin önemine değinecek.

Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının en kısa sürede düzenlenmesinin önemi vurgulanacak

Fidan görüşmede, ikili ilişkilerdeki mevcut tıkanıklıkların gecikmeksizin giderilmesini teminen kapsamlı, kurumsal ve çok katmanlı bir iş birliği çerçevesine ihtiyaç bulunduğunu belirtecek. İlişkilerin sürdürülebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik 15 Temmuz 2019 tarihli AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarının tamamen kaldırılması başta olmak üzere, AB'den somut adımlar beklendiğini ifade edecek olan Fidan, Türkiye ve AB arasındaki kurumsal istişare mekanizmalarına yeniden işlerlik kazandırılması ve Türkiye-AB Ortaklık Konseyi ile siyasi, enerji ve ulaştırma başlıklarındaki Yüksek Düzeyli Diyalog toplantılarının en kısa sürede düzenlenmesinin önemini dile getirecek.

AB'nin, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, Türkiye'nin ise AB'nin beşinci büyük ticaret ortağı olmasının, taraflar arasındaki iş birliğinin stratejik önemini ortaya koyduğuna dikkati çekecek olan Fidan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin vakit kaybetmeksizin başlamasının elzem olduğunun altını çizecek. Fidan, Türkiye ve çevre bölgelerde inovasyon temelli ve sürdürülebilir yatırımların teşvik edilmesi amacıyla, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki faaliyetlerine tamamen geri dönüşünün sağlanmasının önemine de değinecek.

Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanmasına yönelik beklentiler dile getirilecek

Bakan Fidan, göç alanındaki iş birliğinin, adil yük ve sorumluluk paylaşımı temelinde sahadaki yeni gerçeklere göre tekrar şekillendirilmesine; Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanmasına ve bu çerçevede, kolaylaştırıcı tedbirlerin etkin biçimde hayata geçirilmesine yönelik beklentileri dile getirecek. Schengen vizesi uygulamalarında Türk vatandaşlarına yönelik iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'nın, Türk tır sürücüleri de dahil olmak üzere tüm kesimleri kapsayacak biçimde hayata geçirilmesinin önemini ifade edecek olan Fidan, bağlantısallık, enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarında eşgüdümün derinleştirilmesinin, Karadeniz, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da istikrarı ve ekonomik dayanıklılığı güçlendireceğine dikkat çekecek. Fidan, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki yakın iş birliğinin Türkiye ve AB için ortak faydalar sağlayacağını kaydedecek.

Avrupa güvenlik mimarisinin, Türkiye'nin bölgede merkezi ve etkili bir jeopolitik aktör olarak üstlendiği rolün, imkan ve kabiliyetlerinin hesaba katılmadan oluşturulamayacağına; Karadeniz Stratejisi bağlamında Türkiye ve AB'nin iş birliği yapmasının önem arz ettiğine dikkat çekecek olan Fidan, AB'nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerinde stratejik bir vizyon ve sorumlulukla hareket etmesine yönelik beklentiyi dile getirecek. Fidan'ın Kos'a Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Filistin'deki gelişmeler, Suriye'deki son durum, Libya ve İran başta olmak üzere, Türkiye ve AB'yi doğrudan ilgilendiren bölgesel meselelerde eşgüdüm ve istişarelerin önemini vurgulaması bekleniyor.

Türkiye-AB ilişkilerindeki güncel durum

Bakanlık yetkilisi, Türkiye-AB ilişkilerinde son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler ve temasların ivme kazandığını belirterek, "Bu kapsamda, 15 Temmuz 2019 tarihli Dış İlişkiler Konseyi (DİK) kararlarıyla askıya alınan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu yeniden başlamış, AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantılarına (Gymnich) Türkiye davet edilmiş ve Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerine kısmen geri dönmüştür" ifadelerini kullandı.