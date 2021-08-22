Üye Girişi
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR - Son Dakika

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR

22.08.2021 11:27

CUMHURİYETİN kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi'nce gerçekleştirilecek EXPO 2023 alanın ortasında yer alacak kristal lagün tamamlanarak su tutmaya hazır hale getirildi.

CUMHURİYETİN kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi'nce gerçekleştirilecek EXPO 2023 alanın ortasında yer alacak kristal lagün tamamlanarak su tutmaya hazır hale getirildi. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kristal lagünün, 69 bin metrekarelik alanı ile hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyüğü olduğunu, suyun kirlenmeden sürekli turkuaz renginde kalacağını söyledi.

Antalya'dan sonra EXPO'yu alan ikinci şehir olan Kahramanmaraş'ta hazırlıklar devam ediyor. Dünya kupası ve olimpiyatlardan sonra en büyük uluslararası organizasyon olan, katılımcı ülkelerin çiçek, bitki ve ağaçlarının sergileneceği EXPO 2023'ün düzenleneceği alanın tam ortasında kristal lagün golü yer alacak. Su ile dolduğu zaman görüntüsüyle herkesi kendisine hayran bırakacağı belirtilen lagünün yapımı tamamlandı. Yüklenici firma, lagün gölde test çalışmalarına başladı. Lagüne su verileceği de belirtildi.

'AVRUPANIN EN BÜYÜK GÖLÜ, 40 GÜNDE DOLACAK'

EXPO'daki son durumu değerlendiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, organizasyon tamamlandığında da EXPO alanının herkes tarafından kullanılmaya devam edeceğini söyledi. Mahçiçek, şöyle devam etti

Bu projeyi sadece EXPO ile sınırlı tutmayarak burayı bir yaşam alanına dönüştürüp EXPO döneminden sonra da oranın kullanılabilir hale gelmesi lazım. Bu bağlam da içine bir takım projeler serpiştirdik. Buranın sürekli kullanımını sağlamak için uğur böceği ve kelebek bahçemiz, Kahramanmaraş'ın özel ürünlerinin tanıtıldığı, pazarlandığı arasta çarşısı, Avrupa'nın en büyük gölü olan lagün göl, 2 kafe, 250'nin üzerinde hobi evi, Kahramanmaraş şehir müzesi ve konferans salonu olmak üzere ciddi yeni düzenleme ve projeler yaptık içerisinde. Büyüklüğü ile hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en büyüğü olacak lagün gölümüzde son sistem teknoloji kullanılacak ve sürekli temizlenecek olan su, kirlenmeden turkuaz renginde kalacak. Gölümüz su tutmaya hazır ve test çalışmaları deva ediyor. Testin ardından göl, su tutmaya başlayacak ve yaklaşık 40 günde dolmasını bekliyoruz.

EXPO 2023'ün SEMBOL ÇİÇEĞİ 'MARAŞ SÜMBÜLÜ'

Başkan Mahçiçek, Expo'ların olmazsa olmazlarının sembol çiçekleri olduğunu, EXPO 2023'ün sembol çiçeğinin de halk tarafından belirlendiğini belirterek şunları söyledi

Tabi her Expo'nun da bir sembol çiçeği olması lazım. Bildiğiniz gibi bizim EXPO temamız doğa dostu ve duyarlılık. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a özgü, has hangi çiçekler varsa onları milletimize sorduk. 4 tane çiçek tespit ettik, bunların içerisinde Maraş Sümbülü çiçeğimiz çok ciddi oy farkıyla EXPO'muzun sembol çiçeği olarak belirlendi. İnşallah 2023 Nisan'ında da açılışını yapacağız. Onikişubat Belediyesi bugüne kadar çalışmaları kendi imkanlarıyla yaptı, yani devletimizden herhangi bir katkı istemedi. Bugüne kadar 330 milyon lira civarında bir harcama yapıldı, çok cüzzi bir harcama limitimiz kaldı. Projenin yüzde 69 gibi bir kısmını tamamladık, geriye kalanını da inşallah EXPO'nun açılışına kadar tamamlayacağız. Bizim öngörülerimize göre hem Türkiye'den hem de yurtdışından 2 milyon insan EXPO alanımızı ziyaret edecek. Ama bir önemli nokta daha var, yurt dışından gelen yatırımcılarla Kahramanmaraşlı yatırımcıları buluşturacağız.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR

Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu 13:44 Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi 13:37 Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı 13:34 TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı
Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti 13:13 Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti 12:28 Çaldığı araçla kaçarken polisle çatışan şahıs, teslim olmayı kabul etmeyip intihar etti 11:44 "İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı
Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu 11:25 Tuncer ailesinin park kavgasına karıştı! Mahmut Tuncer bahçe duvarından atlayarak olaya müdahil oldu Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi 11:08 Oğlunun cebinde gördüğü 10 lira ile cinsel istismarı ortaya çıkaran anne, mahkeme kararına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
13:44 Afgan kadın, ABD kargo uçağında doğum yaptı! Anne hayata, komutanın verdiği kritik kararla tutundu
13:36 Daha önce 6 kez evlenen Seda Sayan'dan 7. evliliğe yeşil ışık! Tek bir kriteri söyledi
13:35 Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde
13:33 TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, Çaykur Rizespor'a sponsor olması kafa karıştırdı
13:25 Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi: Öğrenci pansiyonlarına 5 bin 872 yeni personel alınacak
13:16 Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz
13:14 Afgan hakimden dehşete düşüren iddia: Taliban, kötü yemek yaptığı gerekçesiyle bir kadını ateşe verdi
13:13 Taliban'dan direnişin son kalesi Pencşir'e siyasi anlaşma teklifi gitti
12:24 Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı
12:22 Hakan Çalhanoğlu, Zlatan İbrahimovic'ten sonra Inter'e bir ilki yaşattı
Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı Samatta'nın kader maçı! Pereira'ya verdiği sözü tutamazsa yandı         
13:50
İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat İngilizler Delta varyantının belirtilerini açıkladı: Yüksek ateş ve nefes darlığına dikkat         
13:44
Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde Dünyayı endişelendiren şüphe doğrulandı! ABD'nin geride bıraktığı silahlar Taliban'ın kontrolünde         
13:35
Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz Sarı-kırmızılı takımın taraftarının yuhaladığı Falcao'nun eşinden manidar paylaşım: Gidiyoruz         
13:16
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 13 yerden maaş aldığı iddiasına yalanlama geldi         
13:12
Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı Benfica ile ilişkileri iyi olan Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası farklı bir tavır aldı         
12:24
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında sona gelindi! İşte hükümetin yapacağı yeni teklif         
11:33
Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu Anne ve 2 yaşındaki çocuğu vurulmuş, baba ise kablo ile asılı halde bulundu         
11:13
Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı Efsane komutanların oğulları, Taliban'a karşı direnişe başladı         
10:55
Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu Sead Kolasinac'ta mutlu sona gelindi! Boşnak yıldız 3 yıllığına Fenerbahçeli oldu         
10:51
Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi Türk filmlerini aratmayacak olay! İş başvurusunda Gökhan Gönül'ün öz kardeşi olduğunu öğrendi         
10:13
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü Duyanlar kulaklarına inanamadı! Karısının gizlice eve alıp ilişki yaşadığı adam tarafından öldürüldü         
23:00
Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu Bir ülke bu olayla çalkalanıyor! Onbaşı, koğuşta yatan 18 yaşındaki kadın askere cinsel saldırıda bulundu         
22:10
Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti Yol ortasında şeytani tuzak! Bebek arabasını kontrol eden kadına tecavüz etti         
20:45
Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı Konserde talihsiz kaza! Kıyafetinin azizliğine uğrayan Sibel Can'ın sahnede göğsü açıldı         
16:17
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı Evdeki elektrik sigortasını açınca yılanla karşılaşan aile büyük panik yaşadı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2021 14:13:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AVRUPA'NIN EN BÜYÜK LAGÜN GÖLÜ SU TUTMAYA HAZIR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement