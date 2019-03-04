Avrupa'nın en prestijli kapalı su parkında Polin imzası
1 saat önce
105 ülkede 3000'den fazla su parkı projesi gerçekleştiren Polin Waterparks, Almanya'da bulunan ve dünyanın en büyük kapalı su parklarından biri olan Tropical Islands için özel tasarladığı interaktif su oyun grubunun kurulumunu tamamladı.
105 ülkede 3000'den fazla su parkı projesi gerçekleştiren Polin Waterparks, Almanya
'da bulunan ve dünyanın en büyük kapalı su parklarından biri olan Tropical Islands için özel tasarladığı interaktif su oyun grubunun kurulumunu tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:55
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