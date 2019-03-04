Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın en prestijli kapalı su parkında Polin imzası

Avrupa'nın en prestijli kapalı su parkında Polin imzası

1 saat önce

105 ülkede 3000'den fazla su parkı projesi gerçekleştiren Polin Waterparks, Almanya'da bulunan ve dünyanın en büyük kapalı su parklarından biri olan Tropical Islands için özel tasarladığı interaktif su oyun grubunun kurulumunu tamamladı.

Avrupa'nın en prestijli kapalı su parkında Polin imzası, System.String[]
105 ülkede 3000'den fazla su parkı projesi gerçekleştiren Polin Waterparks, Almanya'da bulunan ve dünyanın en büyük kapalı su parklarından biri olan Tropical Islands için özel tasarladığı interaktif su oyun grubunun kurulumunu tamamladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:55 

Almanya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami Misafirhanesinde İçki ve Oksijenli Su İçen 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Görme Yetisini Kaybetti Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk, Bebekleri İçin 20 Bin TL'ye Oyun Evi Yaptırıyor

Futbolculara Kızan Taraftarlar, Maç Sonunda Sahaya Girip Kaptandan Pazubandını Aldı Kültür Varlığı Tescilli Evini Onaran 83 Yaşındaki Yaşlı Adam Hakkında Dava Açıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:52:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın en prestijli kapalı su parkında Polin imzası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]