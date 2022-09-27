Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu

AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 19-26 Eylül tarihleri arasında trafik verilerine göre İstanbul Havalimanı bin 286 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL, 19 – 26 Eylül 2022 dönemi hava trafik istatistik verilerini yayınladı. Buna göre söz konusu tarihlerde günde bin 286 uçuşla İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı bin 272 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 236 uçuş ile Paris CDG Havalimanları takip etti. Türk Hava Yolları (THY) ise bin 376 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.