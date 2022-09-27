Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu - Son Dakika
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Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu

27.09.2022 15:36
Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu

AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 19-26 Eylül tarihleri arasında trafik verilerine göre İstanbul Havalimanı bin 286 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 19-26 Eylül tarihleri arasında trafik verilerine göre İstanbul Havalimanı bin 286 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL, 19 – 26 Eylül 2022 dönemi hava trafik istatistik verilerini yayınladı. Buna göre söz konusu tarihlerde günde bin 286 uçuşla İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı bin 272 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 236 uçuş ile Paris CDG Havalimanları takip etti. Türk Hava Yolları (THY) ise bin 376 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.


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Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu - Son Dakika
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