Avrupa Parlamentosu: Merkez partiler gerilerken liberaller, yeşiller ve milliyetçiler yükselişte

Avrupa Birliği'nin yasama organı olan Avrupa Parlamentosu (AP)için 28 üye ülkede bu hafta sonu düzenlenen seçimlerin sonuçları açıklanmaya başladı.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre kıta çapında merkez sağ ve merkez sol partiler en büyük kayıpları yaşayan partiler oldu.

Bugüne kadar merkez sağ partilerin üye olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez sol partilerin üye olduğu Sosyalistler ve Demokratlar'ın (SD) sandalyeleri AP'de çoğunluğu sağlamaya yetiyordu. Fakat artık iki parti sırasıyla 178 ve 147 vekil ile 751 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğa sahip olmayacak.

Parlamentoda sandalyesini en fazla artıran parti ise Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) oldu.

ALDE sandalye sayısını 41 artırarak 108 sandalye ile AP'nin en büyük üçüncü partisi oldu. ALDE 22 sandalye ile en fazla Fransa'dan AP vekili çıkardı.

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