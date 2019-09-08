Son Dakika Haberleri: Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Şampiyonu belli oldu
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Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Şampiyonu belli oldu

57 dakika önce

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda EMX-2T'nin final mücadelesinde Hollandalı sporcu Mike Kras, 29.43'lük derecesiyle ilk sırayı aldı.

Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kadınlar Şampiyonu belli oldu, System.String[]

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda EMX-2T'nin final mücadelesinde Hollandalı sporcu Mike Kras, 29.43'lük derecesiyle ilk sırayı aldı. Mücadelede 29.48'lik zamanıyla Büyük Britanya'dan Brad Anderson ikinci, 29.56'lık derecesiyle de Yunanistan'dan Dimitrios Baxevanis üçüncü oldu.


WMX'te ise 24.10'luk derecesiyle Yeni Zelandalı sporcu Courtney Duncan birinci, 24.39'luk derecesiyle Danimarkalı Sara Andersen ikinci ve 24.43'lük zamanıyla Hollandalı Nancy Van de Ven üçüncü sırayı elde etti.


Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile eşi Julia Looman Sofuoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından takdim edildi.

Büyük Britanya, Yunanistan, Afyon, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:25 
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