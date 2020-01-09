Avrupa şampiyonu dağ koşucusu Ahmet Arslan, aktif sporculuk kariyerini noktaladı

Dağ koşusunda Türkiye'ye üst üste 7 kez Avrupa şampiyonluğu getiren Red Bull sporcusu Ahmet Arslan, aktif sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Arslan, yaptığı açıklamada, "Kariyerimde 'Keşke' dediğim konular, ulaşamadığım hedefler var ancak hedeflerimin büyük çoğunluğunu gerçekleştirmiş olmanın verdiği manevi huzuru yaşıyorum. Artık profesyonel spor kariyerimi sonlandırma kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık vakit yeni hedeflere, yeni ümitlere yönelme vakti." ifadelerini kullandı.

"Dağların Arslanı" lakabıyla bilinen Arslan, "Mücadelemi daha keyifli ve anlamlı kılan bütün rakiplerime sonsuz teşekkürlerimi iletmek isterim. Rakiplerim olmasaydı yaptığım en güzel koşular, sergilediğim en iyi performanslar bir antrenmandan öteye geçemezdi. Birlikte yol aldığımız bütün rakiplerim; iyi ki vardınız, iyi ki dağları, patikaları birlikte adımladık." şeklinde görüş belirtti.

Kendisini spora yönlendiren beden eğitimi öğretmeni Güldane Şahin, antrenörü Metin Sazak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Red Bull'a teşekkür eden Ahmet Arslan şunları kaydetti:

"On yıldır üyesi olmaktan gurur duyduğum Red Bull ailesi bir teşekkürden çok daha fazlasını hak ediyor. Arkamda hissettirdiğiniz destekle birlikte spor kariyerim 4-5 yıl daha uzadı ve 2016'da kariyerimin ikinci baharını yaşayarak dünya üçüncülüğü, Avrupa üçüncülüğü, Red Bull 400 dünya şampiyonluğu gibi başarılar elde ettim. Şimdi yeni hedeflere, yeni hayallere ve farklı alanlarda yeni başarılara kucak açma vakti."