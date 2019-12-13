Avrupa şampiyonu halterci Yusuf Fehmi Genç, altınla ödüllendirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa şampiyonu halterci Yusuf Fehmi Genç, altınla ödüllendirildi - Son Dakika Spor

Avrupa şampiyonu halterci Yusuf Fehmi Genç, altınla ödüllendirildi

6 saat önce

İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 17 yaş altı kategorisinde 61 kiloda koparmada bronz, silkmede altın madalya alarak toplamda Avrupa şampiyonluğu elde eden Yusuf Fehmi Genç, altınla ödüllendirildi.

İsrail'in Eilat şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 17 yaş altı kategorisinde 61 kiloda koparmada bronz, silkmede altın madalya alarak toplamda Avrupa şampiyonluğu elde eden Yusuf Fehmi Genç, altınla ödüllendirildi.

Yusuf Fehmi Genç, şampiyonanın ardından geldiği memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney'i makamında ziyaret etti.

Kaymakam Güney, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Rakım Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yusuf Fehmi'nin başarılarla gurur duyduklarını söyledi.

Şampiyon sporcunun mutluluğunu kendilerinin de yaşadıklarını dile getiren Güney, Yusuf Fehmi Genç'i başarısından dolayı tebrik etti.

Sporcunun bu azmi, kararlılığı, ciddiyeti, disiplini, ahlakı ve etik duruşuyla daha büyük başarıları yakalayacağına inandığını vurgulayan Güney, "Şampiyonada Avrupa rekorunu kırdı. Sporcumuz büyük bir yükün altına girdi ama bileklerindeki güç, kalbindeki güçlü irade, moral daha büyük ağırlıkları kaldırmaya muktedirdir. Ben inanıyorum ki Naim Süleymanolu'nun, Halil Mutlu'nun yaşattığı gururu Ünye'den çıkan, Ünye'nin evladı olarak Yusuf Fehmi Genç yaşatacaktır." diye konuştu.

Ümit Hüseyin Güney, ayrıca sporcunun yetişmesi konusunda antrenör Cumali Tekin'i de kutladı.

Yusuf Fehmi Genç ise şampiyonada İstiklal Marşı'nı okutmanın ülkesi ve ailesi adına gurur verici olduğunu belirterek, "Şampiyonadan dereceler alarak döndüğüm için gururlu ve mutluyum. İnşallah olimpiyatlarda da kendimi görmek istiyorum. Hedefim 2024 Paris Olimpiyatları, bunun için de çok çalışıyorum." diye konuştu.

Kaymakam Güney, sporcuyu tam cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Avrupa şampiyonu halterci Yusuf Fehmi Genç, altınla ödüllendirildi

Avrupa, İsrail, Ünye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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