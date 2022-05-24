Avrupa Şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika
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Avrupa Şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı yurda döndü

24.05.2022 09:02
Avrupa Şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı yurda döndü

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nda Milli Takım Avrupa Şampiyonu oldu.

İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası'nda Milli Takım Avrupa Şampiyonu oldu. Gece saatlerinde yurda dönen milli takım coşkuyla karşılandı.

Tekvando Milli Takımı, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Gece saatlerinde havalimanına inen milli takım kafilesi çiçek ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

ŞAHİN: "3 AVRUPA ŞAMPİYONU YAKALAMAK BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

Kafileyle birlikte gelen Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Tarihimizde 3 takımda gittiğimiz şampiyonada 3 tane Avrupa Şampiyonu yakalamak bizim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir başarı. Uzun zamandır çalışmalarımızla yeni değişen jenerasyonla bunu yakalayabilirdik diyorduk. Teknik Direktörlerimiz Ali Şahin ve Servet Tazegül bu başarıyı gösterme ihtimalimiz olduğunu söylediler ve dedikleri çıktı. Türkiye 50'ye yakın ülke arasında Kadınlarda Avrupa Şampiyonu, Erkeklerde Avrupa Şampiyonu ve Para Tekvandoda Avrupa Şampiyonu oldu. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Tekvando olarak madalyalar almaya devam edeceğiz, hedefimiz uzun ama çok kısa zaman var. 2024 Olimpiyatları'na katılım noktasında burası çok büyük puanlar verdi" dedi.

HEDEF 2024 PARİS OLİMPİYATLARI

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, bu başarıyı korumak istediklerini belirterek, "Her zaman kürsünün ilk 3'ünde yer aldık. Yeni sistemlere uyumumuz güzel oldu ve başarılar aldık. Bunu inşallah korumaya çalışacağız. 2024 Olimpiyatları için ilk adımı atmış olduk. Bu moralle diğer şampiyonalara performansımızı yükselterek Olimpiyatlar'a hedef altın madalya olarak düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül ise, "Çok mutluyuz. Tekvando ve Para Tekvando takımımız emeklerinin karşılığını aldığı için biz de çok sevindik. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları ve bu da sporcularımız için motivasyon oldu. Doğru yolda olduğumuzu gördük" şeklinde konuştu.

AVRUPA ŞAMPİYONLARI UMUTLU

53 kiloda altın madalyaya ulaşan Zeliha Ağrıs, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyuz ve ülkemize döndüğümüz için de sevinçliyiz" dedi.

57 kiloda altın madalya alan Hatice Kübra İlgün ise, "Büyük bir işbirliği içinde bu turnuvayı atlatabileceğimize inanıyorduk. Büyük bir turnuvada büyük bir başarıya imza attık. Diliyoruz ki, Dünya Şampiyonası'nda ve Olimpiyatlar'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip yurdumuza güzel sonuçlarla dönebiliriz" şeklinde konuştu.

49 kiloda altın madalyanın sahibi olan Merve Dinçel ise çok mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim için çok güzel geçti. İstiklal Marşı'mızı Avrupa'ya dinlettik bunun gururunu yaşıyoruz. Umarım bu başarımızı her şampiyonaya taşırız."

(İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın - İHA)

Avrupa Şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı yurda döndü
Avrupa Şampiyonu olan Tekvando Milli Takımı yurda döndü

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Kaynak: İHA

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