Avrupa Sayıştayı: "Frontex'in dış sınır yönetimine desteği yeterince etkin değil" - Son Dakika

Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği (AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) dış sınır yönetimine desteğinin yeterince etkin olmadığını açıkladı.

Avrupa Parlamentosu Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesinde Avrupa Sayıştayının "Frontex'in Dış Sınır Yönetimine Desteği" konulu özel raporunun sunumu yapıldı.

Frontex'in görevlerini yerine getirip getirmediğini ilk defa belgeleyen raporda "Genel olarak, Frontex'in yasa dışı göç ve sınır ötesi suçla mücadelede üye devletlere/Schengen'e bağlı ülkelere verdiği desteğin yeterince etkili olmadığını gördük." ifadesi kullanıldı.

Raporda şunlar kaydedildi:

"Yasa dışı göçle mücadeleyi desteklemek için işlevsel bir bilgi alışverişi çerçevesi mevcut olmasına rağmen, AB'nin dış sınırına ilişkin doğru, eksiksiz ve güncel durumsal farkındalık sağlamak için yeterince iyi işlemediğini gördük. Sınır ötesi suçlar için yeterli bir bilgi alışverişi çerçevesi henüz oluşturulmamıştır. Bu, Frontex ve üye ülkelerin dış sınırları izleme ve gerekirse tespit edilen herhangi bir tehdide hızla yanıt verme kapasitesini etkilemektedir."

Frontex'in ulusal sınır kontrol yetkililerinin raporlarına ulaşmakta zorluk çektiğinin de belirtildiği raporda ortak operasyonlarla ilgili olarak, "Frontex'in günlük faaliyetlerinde sınır ötesi suçları önlemek, tespit etmek ve hedeflemek için kaynak konuşlandırılması henüz yeterince gelişmemiştir." değerlendirilmesi yapıldı.

Raporda, risk analizi ve güvenlik açığı değerlendirme birimlerinde, insan kaynakları planlamasında ve denetim birimleri arasındaki iletişimde eksiklikler tespit edildiği vurgulandı.

Raporda ayrıca Frontex ve AB Komisyonu'na "Bilgi alışverişi çerçevesinin ve Avrupa'nın durumsal resminin geliştirilmesi, ortak entegre risk analizi modelinin güncellenmesi ve uygulanması, diğer bilgi kaynaklarına güvenli erişim sağlanması, güvenlik açığı değerlendirmesinin potansiyelinin geliştirilmesi, Frontex'in operasyonel cevap verebilirliğinin iyileştirilmesi" tavsiyelerinde bulunuldu.